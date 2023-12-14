Нарышкин указал на циничное использование украинцев Вашингтоном и его союзниками

США и их союзники используют украинцев как пушечное мясо в агрессии против России, заявил 14 декабря глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в Минске на XIX совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

«Сейчас Соединенные Штаты и их союзники по НАТО цинично используют население этой страны (Украины. — Ред.) в качестве пушечного мяса в своей агрессии против России», — цитирует Нарышкина «РИА Новости».

Также в ходе совещания глава СВР заявил, что англосаксонские элиты стремятся посеять хаос в Евразии и умножить число горячих точек на карте.

«В зоне риска все без исключения регионы — от Балкан до Южно-Китайского моря», — отметил Нарышкин.

Ранее, 30 октября, президент России Владимир Путин отметил, что американоцентричный мир уходит в прошлое, однако США не хотят с этим мириться и желают продлить свое доминирование. По словам главы государства, Вашингтону удобнее сохранять свое положение в условиях хаоса, потому что с его помощью он рассчитывает сдерживать и дестабилизировать своих конкурентов и геополитических противников.