Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Астрахани
В Ленинском районе Астрахани в результате пожара в жилом доме погибла женщина. Об этом региональное ГУ МЧС России сообщает в своем Telegram-канале.
Пожар произошел 13 декабря на улице Нариманова, 61. По предварительным данным, он начался из-за непотушенной сигареты и распространился на площади 25 кв. м.
На месте происшествия было обнаружено тело женщины 1978 года рождения, пишет «Астрахань-24». Точная причина возгорания устанавливается.
12 декабря, предположительно, тоже из-за неосторожности при курении случился пожар в частном доме в Удмуртии. Погиб 60-летний мужчина.