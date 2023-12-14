Экономист предрек ключевой ставке ЦБ России новый рост

Центробанк РФ, вероятнее всего, примет на заседании 15 декабря решение об очередном повышении ключевой ставки с целью борьбы с инфляцией и волатильностью курса, однако эта мера может не помочь, так как инфляция в стране носит немонетарный характер. Такое мнение экономист Михаил Беляев высказал в четверг, 14 декабря.

«Есть слабая надежда на то, что ставку оставят на прежнем уровне. Скорее всего, ее повысят, и хорошо, если только на 1 процентный пункт, до 16%, а не 17%. Это наиболее вероятный прогноз, исходя из всех обстоятельств и прогнозов других специалистов», — сказал Беляев в разговоре с Lenta.Ru.

Экономист отметил, что аргументация регулятора сводится к тому, что прошлые повышения ключевой ставки благотворно сказались на волатильности курса и инфляции. При этом Беляев высказал уверенность, что роль сыграли другие факторы.

«А инфляцию таким путем снизить невозможно, потому что у нас она носит немонетарный характер. Монетарный — когда есть избыток денежной массы, но его нет. У нас это действия монополистов. Поэтому все монетарные шаги бьют мимо цели», — заключил эксперт.

11 декабря экс-глава Центробанка Сергей Дубинин высказал мнение, что очередное повышение ключевой ставки до 16% годовых никак не отобразится на стабилизации российской экономики, сообщает телеканал «360».

9 декабря сообщалось, что рынок ожидает роста ключевой ставки. Ее повышение на 1 процентный пункт, до 16%, — базовый сценарий для 11 из 16 опрошенных «Известиями» представителей рынка. При этом две финансовые организации допустили сохранение показателя в 15% — ПСБ и банк «ДОМ.РФ». В ОТП Банке выразили мнение, что, если инфляция незначительно превысит прогноз ЦБ РФ, роста ставки на 0,5 процентного пункта будет достаточно для завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики. В то же время, в «Зените» и «Абсолюте» не исключили увеличения показателя до 17%.

Ранее, 7 декабря, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что излишняя выдача льготных кредитов сделает необходимым повышение ключевой ставки, передает RT.

27 октября совет директоров ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 15%. До этого, с 15 сентября, показатель был на уровне 13% годовых, с 15 августа до середины сентября — 12%, с 21 июля до середины августа — 8,5% годовых. До этого ключевая ставка не менялась с сентября 2022-го.