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Путин согласился с необходимостью уравнять в правах волонтеров из новых регионов

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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Президент России Владимир Путин согласился, что необходимо уравнять в правах волонтеров из новых регионов РФ, в том числе по страховке. 14 декабря глава государства подводит «Итоги года» в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«Полностью согласен. Все должны быть поставлены в равных правах. Какая разница, где человек живет? Не важно, был ли человек на момент получения травмы гражданином РФ, особенно это касается вас, волонтеров, которые по зову сердца помогают нашим ребятам. Это должно быть сделано, будем к этому стремиться», — ответил президент волонтеру из Донбасса.

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4 декабря президент РФ Путин поблагодарил российских волонтеров за помощь участникам спецоперации и их семьям на церемонии награждения международной премии «Волонтер года» в рамках форума «Мы вместе».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

«Итоги года с Владимиром Путиным» проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря, call-центр продолжает работу и во время мероприятия. Свой вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40, отправив SMS на номер 04040, или через форму на сайте moskva-putinu.ru.

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