Два человека погибли и трое пострадали при обстреле Донецка
Мэр Донецка Алексей Кулемзин 14 декабря сообщил о двух погибших и трех пострадавших при обстреле города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«В результате обстрела Ленинского района в окрестностях цирка «Космос» есть двое погибших и трое раненых», — написал он в своем Telegram-канале, указав, что актуальные данные уточняются.
Градоначальник также сообщил, что был зафиксирован обстрел боевиками Ленинского района Донецка. Сведения о разрушениях уточняются, добавил он.
Ранее в этот день «Известия» показали кадры разрушенной в результате ударов Вооруженных формирований Украины (ВФУ) автобусной станции технического обслуживания (СТО) в Куйбышевском районе Донецка. Сообщалось, что в результате атаки на СТО, которая произошла накануне, погиб местный житель.
Расследованием гибели водителя автобуса займется Следственный комитет (СК) России. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы ведомства.
По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВФУ выпустили по Донецку 13 снарядов калибра 155 и 152 мм.
ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.