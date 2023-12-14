Подозреваемого в избиении женщины до смерти задержали в Саратовской области
В Федоровском районе Саратовской области задержан подозреваемый в избиении 53-летней женщины до смерти. Об этом сообщает региональное СУ СК России.
По предварительным данным следствия, 12 декабря 41-летний житель поселка Мокроус поссорился со своей 53-летней знакомой, к которой пришел в гости. В ходе конфликта он сильно избил ее, от полученных травм женщина скончалась на месте спустя непродолжительное время.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемый задержан, уточняет ИА «Взгляд-инфо».
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
11 декабря сообщалось, что в Калининграде местного жителя привлекли к административной ответственности за избиение бывшей жены в гимназии на глазах у ребенка.