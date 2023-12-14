В Петербурге возбудили дело в отношении матери провалившейся под лед девочки
В Санкт-Петербурге в отношении матери восьмилетней девочки, которая провалилась под лед, возбудили уголовное дело. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщило ГУ МВД по городу и Ленинградской области в своем Telegram-канале.
«5 декабря в 01:00 в полицию Василеостровского района поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что к ним доставлена девочка 2015 года рождения, которая случайно, по недосмотру матери, провалилась под лед, гуляя в 19:00 по набережной реки Смоленки», — говорится в сообщении.
Уточняется, что несовершеннолетнюю спас прохожий. Девочка была госпитализирована и после оказания медпомощи в удовлетворительном состоянии отпущена домой.
В отношении матери возбуждено дело по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»).
Среди прочего телеканал «78.ru» сообщил, что женщина находится под подпиской о невыезде.
8 декабря ГУ МЧС по Сахалинской области сообщило, что в регионе утонули два провалившихся под лед рыбака. Уточнялось, что инцидент произошел на озере Малое Буссе в 100 м от берега.