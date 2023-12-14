Юрист рассказала россиянам о способах получить налоговый вычет

Любой человек, являющийся налоговым резидентом России, имеет право получить налоговый вычет. Главное условие в том, что гражданин должен платить НДФЛ в размере 13 или 15%. Поэтому неработающие граждане не могут претендовать на вычет. Налоговый юрист, генеральный директор компании по оказанию юридических и бухгалтерских услуг «НАФКО» Екатерина Горохова рассказала в четверг, 14 декабря, о том, как его получить.

Юрист объяснила, что налоговые вычеты бывают разных видов: стандартными, имущественными, социальными, инвестиционными и профессиональными. Каждый из них предполагает свою максимальную сумму и условия получения.

«Общее правило таково: налоговые вычеты формируются на основе декларации 3-НДФЛ. В 2024 году физлица должны подать эту декларацию в налоговую с 1 января до 25 апреля. Таким образом можно получить вычеты с налога на доход за 2023 год», — объяснила Горохова в беседе с Lenta.Ru.

Если налог платит работодатель, а человек хочет только получить вычеты, он должен подать декларацию в течение трех лет после того года, когда он получил право на вычет.

При этом налоговый юрист уточнила, что имущественные, инвестиционные и социальные вычеты оформлять не нужно: они выплачиваются автоматически. Информацию о них можно найти в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

«Военные инвалиды и чернобыльцы имеют право на вычет 3 тыс. рублей в месяц, герои СССР, РФ и инвалиды детства — 500 рублей в месяц. За первого и второго ребенка сумма вычета составляет 1,4 тыс. рублей в месяц, на третьего и последующих — 3 тыс. рублей», — рассказала эксперт, добавив, что вычеты получают оба родителя.

Горохова рассказала, что максимальная сумма, которую можно получить с покупки квартиры или земли под дом, составляет 260 тыс. рублей. С затрат на благотворительность, медицину, образование, и прочее можно получить 13% от общей суммы, но не более 19,5 тыс. рублей. Также получить вычет могут и деятели науки и искусства.

Ранее, 21 ноября, глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров заявил о работе ведомства над упрощенным порядком вычета за спорт, лечение и обучение, передает RT.

Он отметил, что ФНС уже автоматизировала инвестиционные и имущественные вычеты. Ведомство получает информацию о сделках из банков и предзаполняет данные для налогоплательщиков.

Глава ФНС указал, что социальные вычеты в упрощенном порядке ведомство начнет предоставлять с 2025 года, передает НСН.

Кроме того, Егоров сообщил, что по НДФЛ уже сократили сроки возврата денег, а по НДС больше 80% возвращают в течение месяца, сообщает телеканал «360».

Ранее, 16 ноября, финансовый советник, эксперт портала Научно-исследовательского института Минфина РФ «Моифинансы.рф» Алексей Родин сообщил, что налоговые вычеты позволяют ежегодно вернуть 13% со 120 тыс. рублей, потраченных на обучение, лечение и спорт.

25 апреля адвокат Юлия Кремер рассказала в беседе с «Известиями» о получении налогового вычета за лечение. По ее словам, существует два способа оформления налогового вычета — через работодателя и в налоговом органе.

До этого, 19 апреля, Госдума приняла закон об увеличении налогового вычета на обучение детей в России, а также на лечение и покупку лекарств. Сумма налогового вычета выросла с 50 тыс. до 100 тыс. рублей. При этом за собственное образование, лечение и покупку лекарств можно будет вернуть до 150 тыс. рублей вместо 120 тыс.