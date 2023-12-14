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«Народный фронт» в Крыму взял на контроль решение заданных Путину вопросов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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«Народный фронт» в Крыму приступил к решению проблем жителей двух крымских сел Сенное и Муромское Белогорского района, которые обратились 14 декабря к президенту России Владимиру Путину в ходе «Итогов года». Об этом сообщили в пресс-службе крымского «Народного фронта».

Ранее в этот день к главе государства от лица жителей обоих сел обратился ветеран боевых действий, который рассказал о плохом электроснабжении из-за советского трансформатора. Отмечалось, что жители наблюдают скачки напряжение и перегрузки сети, что создает угрозу повседневной жизни. Их обращения к местным властям не помогли решить проблему.

«Народный фронт» выехал на место и уже начал работу. Обратился к властям и в ресурсоснабжающие организации», — сообщили в организации.

Руководитель регионального исполкома крымского «Народного фронта» Алла Вертинская рассказала, что участники движения уже встретились с обратившимся к Путину ветераном.

«Народный фронт» берет этот вопрос под контроль. Мы будем обращаться в соответствующие ведомства, для того чтобы помочь людям преодолеть эту проблему», — подчеркнула Вертинская.

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Незадолго до этого главное следственное управление СК РФ по Республике Крым начало проверку долгого отсутствия ремонта в спортзале клуба юных спортсменов, о котором подростки также рассказали главе государства в ходе «Итогов года». По их словам, занятия проходят в ненадлежащих условиях, в спортзале более 40 лет не проводился ремонт, сгнили полы, отсутствует отопление и протекает крыша.

«Итоги года с Владимиром Путиным» проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря, call-центр продолжает работу и во время мероприятия. Свой вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40, отправив SMS на номер 04040 или через форму на сайте moskva-putinu.ru.

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