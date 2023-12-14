Путин заявил о снижении цен на отечественные автомобили по мере роста производства

Цены на российские автомобили будут снижаться по мере роста производства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» 14 декабря.

Глава государства отметил, что цены на российские авто выросли на 40%. Когда часть брендов ушла из страны, возник вопрос в развитии собственной базы, объяснил он. АвтоВАЗ с количеством справляется, но чем больше будет машин, тем меньше будет цена, пояснил Путин. Самое главное — создавать свои платформы и их развивать, но это требует времени.

«Вторая ключевая задача — это создание своих компонентов. Потому что у нас передоверились нашим так называемым партнерам, и вот эта отрасль автокомпонентов у нас практически была утрачена совсем. Поэтому надо ее воссоздавать. Минпромторг этим занимается, задача решается», — сказал российский лидер.

4 декабря сообщалось, что в ноябре 2023 года компания «АвтоВАЗ» продала 36 054 модели автомобиля Lada, что означает прирост почти на 66% по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м. Ранее в этот же день появилась информация о том, что уровень продаж новых легковых автомобилей в ноябре текущего года сократился на 3% по сравнению с октябрем. При этом общая статистика продаж за период с января по ноябрь показала положительную динамику.

«Итоги года с Владимиром Путиным» проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря, call-центр продолжает работу и во время мероприятия. Свой вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40, отправив SMS на номер 04040, или через форму на сайте moskva-putinu.ru.