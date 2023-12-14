Губернатор Петербурга заявил о наращивании рекордных темпов промышленных инвестиций

В текущем году Санкт-Петербург опередил собственные рекордные темпы промышленных инвестиций, заявил губернатор Александр Беглов.

Согласно прогнозам, в 2023 году объем инвестиций в основной капитал будет рекордным и превысит 1 трлн рублей.

«Петербург использует все возможности для выполнения поставленных президентом России задач по обеспечению технологического суверенитета страны и достижения технологического лидерства», — отметил Беглов.

По данным пресс-службы губернатора, за 10 месяцев этого года индекс промышленного производства в обрабатывающей отрасли города составил 112,4%, тогда как в среднем по России этот показатель равен 107,1%.

С января по октябрь петербургская промышленность отгрузила продукции на общую сумму 3,52 трлн рублей — это на 5% больше, чем за тот же период 2022 года.

За последние два года количество крупных и средних производственных предприятий в Петербурге выросло с 700 до 850, действуют 25 тыс. малых производств.