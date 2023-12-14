Путин ответил на вопрос о федеральной программе по строительству кардиоцентров

Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из причин высокой смертности, вместе с этим Минздрав занимается ими очень напряженно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» 14 декабря.

Так глава государства ответил на вопрос журналистки Новгородского областного телевидения Натальи Хмелевой о возможности создания в РФ федеральной программы по строительству кардиоцентров.

Путин отметил, что обсудит данный вопрос с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным а также с Минздравом. При этом он усомнился в том, что есть необходимость создавать отдельную программу по сердечно-сосудистым заболеваниям.

«Кардио — это действительно одна из проблем и одна из причин высокой смертности. <…> Но первое, что нужно сделать, — это, я уже сказал, продлить программу, связанную с развитием первичного звена здравоохранения и, может быть, там предусмотреть отдельное направление, которое обеспечило бы сохранение здоровья людей известного риска», — указал президент.

Он подчеркнул, что Минздрав занимается сердечно-сосудистыми заболеваниями очень напряженно, в связи с чем смертность от них уменьшается.

Ранее в этот день Путин что продление модернизации первичного звена здравоохранения войдет в его предвыборную кампанию. По словам президента, в данной сфере было сделано немало, однако этого недостаточно.

«Итоги года с Владимиром Путиным» проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря, call-центр продолжает работу и во время мероприятия. Свой вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40, отправив SMS на номер 04040, или через форму на сайте moskva-putinu.ru.