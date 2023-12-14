Общая численность солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляет 1 млн человек, однако принимают непосредственное участие в боевых действиях только 300 тыс. Об этом заявила зампредседателя комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая 14 декабря в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Кто-то может мне назвать объективную причину, почему в силах обороны сейчас где-то миллион [человек], а воюют около 300 тыс.? Что делают остальные 700 тыс.?» — возмутилась депутат.

Также Безуглая подняла вопрос о целесообразности содержания большого количества военнослужащих в тылу. По ее словам, содержание тыловых военнослужащих обходится Украине в $4,5 млрд ежегодно.

Ключевой претензией Безуглой является отсутствие ротаций боевых подразделений.

«Почему одни воинские части никогда не были на фронте, а вторые бригады не выводились с фронта на восстановление вообще?» — спросила депутат.

До этого, 13 декабря, Безуглая предложила мобилизовать женщин на должности в тылу. Также она рассказала, что у женщин будет возможность получить отсрочку и право на освобождение от службы — беременность.

Ранее, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что численность сухопутных войск ВСУ составляет 600 тыс. человек.

В середине ноября бывший глава пресс-службы генштаба ВСУ Владислав Селезнев сообщил, что в целом в ВСУ проходят службу 1,3 млн человек. При этом он не уточнил, является ли эта информация его личной оценкой или официальными данными.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.