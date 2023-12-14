Европейская комиссия выделила новую помощь в размере €65 млн странам-членам, которые принимают наибольшее количество украинских беженцев, заявила на пресс-конференции в Женеве еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон 14 декабря.

«В настоящее время мы предоставляем защиту в ЕС 4,1 млн украинских беженцев... Некоторые страны-члены берут на себя большую долю, чем другие, в отношении украинцев, поэтому я рада объявить сегодня, что Европейская комиссия предоставит дополнительную помощь в размере €65 млн государствам-членам, которые находятся под наибольшим давлением в связи с их помощью украинским беженцам», — цитирует ее Reuters.

На вопрос журналиста, отдает ли ЕС предпочтение украинским беженцам по сравнению с беженцами из других стран, Йоханссон сказала, что это не так.

«Это неправда. Это не «или-или», это и то и другое», — заявила она.

10 декабря в Германии более тысячи немцев вышли на протест против размещения беженцев в больнице Висмут. Также сообщалось об автопробеге против строительства центра, в котором должны быть размещены беженцы. Тогда же лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц призвал украинских беженцев идти работать.

До этого, 7 декабря, правительство Норвегии начало принимать меры для ограничения числа прибывающих в королевство беженцев с Украины — урезает выплату им детских пособий и ограничивает возможности для поездок между странами.

25 октября в Нидерландах призвали начать диалог о возвращении 100 тыс. находящихся в стране украинцев на родину, причем делать это нужно как можно скорее. Как отметил посол Нидерландов на Украине Йеннес де Мола, за начало диалога по возвращению украинцев выступают во всей Европе на самом высоком уровне.

До этого, 23 октября, стало известно, что власти Ирландии планируют существенно сократить поддержку для вновь прибывших в страну беженцев с Украины. В Ирландию прибыло почти 97 тыс. украинцев, более 73 тыс. из них было предоставлено государственное жилье стоимостью €1,5 млрд в год. И в настоящее время наблюдается рост числа людей, бегущих с Украины в Ирландию, — до 200 прибывающих в день.

Страны Запада начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов ЛДНР со стороны Украины.