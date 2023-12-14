Реклама
Прямой эфир
Мир
Япония объявила о введении санкций в отношении 57 российских компаний
Мир
В Белом доме заявили об обреченности военного лидера ХАМАС Синвара
Мир
Венгрия вновь заблокировала план помощи Украине в ходе саммита ЕС
Армия
Волонтеры связались с попросившим у Путина РЭБ-глушилки солдатом
Мир
В США заявили об изменении тактики операций Израиля в Газе
Мир
В ЕС ошибочно поприветствовали непринятый пакет антироссийских санкций
Мир
В Киеве заявили о старте контактов по шагам для вступления в ЕС 18 декабря
Армия
Экипажи Су-34 ВКС РФ уничтожили командные пункты ВСУ на купянском направлении
Мир
К лету 2024 года ЕС намерен принять дорожную карту по реформированию союза
Происшествия
В ДНР сообщили об ударе по Мариуполю тремя украинскими ракетами
Мир
Сенат США продолжит работу над помощью Украине в понедельник
Происшествия
На Камчатке бригада строителей аэропорта отравилась неизвестным мясом
Мир
The Guardian заявила о решении Орбана покинуть зал во время решения ЕС по Украине
Армия
В российские войска поступили новые вездеходы «Пластун-СН»
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильном снеге и порывах ветра 15 декабря
Сюжет:

ЕС выделит €65 млн странам, принимающим больше всего украинских беженцев

0
Фото: Global Look Press/Carsten Koall
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейская комиссия выделила новую помощь в размере €65 млн странам-членам, которые принимают наибольшее количество украинских беженцев, заявила на пресс-конференции в Женеве еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон 14 декабря.

«В настоящее время мы предоставляем защиту в ЕС 4,1 млн украинских беженцев... Некоторые страны-члены берут на себя большую долю, чем другие, в отношении украинцев, поэтому я рада объявить сегодня, что Европейская комиссия предоставит дополнительную помощь в размере €65 млн государствам-членам, которые находятся под наибольшим давлением в связи с их помощью украинским беженцам», — цитирует ее Reuters.

На вопрос журналиста, отдает ли ЕС предпочтение украинским беженцам по сравнению с беженцами из других стран, Йоханссон сказала, что это не так.

«Это неправда. Это не «или-или», это и то и другое», — заявила она.

Волна и мир: как украинские беженцы живут в Молдавии
Кишинев начал выдавливать переселенцев на родину

10 декабря в Германии более тысячи немцев вышли на протест против размещения беженцев в больнице Висмут. Также сообщалось об автопробеге против строительства центра, в котором должны быть размещены беженцы. Тогда же лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц призвал украинских беженцев идти работать.

До этого, 7 декабря, правительство Норвегии начало принимать меры для ограничения числа прибывающих в королевство беженцев с Украины — урезает выплату им детских пособий и ограничивает возможности для поездок между странами.

25 октября в Нидерландах призвали начать диалог о возвращении 100 тыс. находящихся в стране украинцев на родину, причем делать это нужно как можно скорее. Как отметил посол Нидерландов на Украине Йеннес де Мола, за начало диалога по возвращению украинцев выступают во всей Европе на самом высоком уровне.

До этого, 23 октября, стало известно, что власти Ирландии планируют существенно сократить поддержку для вновь прибывших в страну беженцев с Украины. В Ирландию прибыло почти 97 тыс. украинцев, более 73 тыс. из них было предоставлено государственное жилье стоимостью €1,5 млрд в год. И в настоящее время наблюдается рост числа людей, бегущих с Украины в Ирландию, — до 200 прибывающих в день.

Страны Запада начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов ЛДНР со стороны Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023