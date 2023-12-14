Путин пошутил о неучастии иностранных журналистов в его мероприятиях
Президент РФ Владимир Путин пошутил насчет неучастия иностранных журналистов в его мероприятиях, отвечая на вопрос корреспондента The New York Times на «Итогах года» 14 декабря.
Глава государства, отвечая на вопрос, указал на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
«Это Песков виноват... Я человек открытый, демократичный», — сказал он.
Ранее, 12 декабря, Песков сообщил, что «Итогах года» примут участие журналисты иностранных СМИ.
«Итоги года с Владимиром Путиным» проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря, call-центр продолжает работу и во время мероприятия. Свой вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40, отправив SMS на номер 04040, или через форму на сайте moskva-putinu.ru.
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