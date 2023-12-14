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Политолог оценил позицию Венгрии по поддержке Украины

ЕК согласилась перевести Венгрии €10 млрд: мнение политолога Конькова
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Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
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Евросоюз (ЕС) решил выделить Венгрии свыше €10 млрд, которые ранее были заморожены, следует из заявления Еврокомиссии (ЕК). Кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков оценил, как это скажется на позиции Венгрии по вопросу поддержки Украины, а также рассказал «Известиям», что для Будапешта тема финансирования Киева не входит в повестку национальных интересов.

Эксперт уточнил, что Венгрия обуславливает свои решение, в первую очередь, венгерскими интересами. В этом плане у Европейского союза сохраняется много обязательств перед Будапештом, и Венгрия не упустит возможность получить то, что ей причитается, добавил политолог.

«Насколько это [выделение средств ЕК] скажется на самом решении [Венгрии] — посмотрим: может быть будет продолжаться еще торг, может быть будут какие-то другие вариации предложены или, наоборот, навязаны со стороны Брюсселя. Но самое главное, что изначально [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан обозначал ситуацию таким образом, что для Венгрии, вопросы финансирования Украины, досрочного продвижения Украины в Европейский союз в повестку венгерских интересов, национальных интересов не входят», — отметил Коньков.

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Накануне Орбан заявил, что Венгрия намерена помешать членам ЕС совершить ужасную ошибку и позволить Украине вступить в сообщество. Венгерский премьер-министр подчеркнул, что будет блокировать такое решение.

До этого, 12 декабря, агентство Bloomberg, ссылаясь на советника премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балажа Орбана, сообщило, что Венгрия готова снять вето на масштабное финансирование Киева в обмен на средства, которые ЕС удерживает из-за отступления Будапешта от демократии.

29 ноября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Киев выполнил почти все требования, установленные ЕС, для начала переговоров о вступлении в союз. Украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС еще в феврале 2022 года.

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