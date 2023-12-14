Мужчина пострадал при пожаре в бытовке в Набережных Челнах
В Набережных Челнах (Татарстан) в результате пожара в вагончике-бытовке пострадал мужчина. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС России.
Пожар произошел в ночь на 14 декабря на улице Шлюзовой. Строительный вагончик-бытовка загорелся на площади 15 кв. м.
В результате пострадал 37-летний мужчина. Он получил ожоги лица и руки, его госпитализировали в медучреждение.
Предварительной причиной возгорания в МЧС называют короткое замыкание электрообогревателя.
13 декабря врио заместителя руководителя республиканского управления МЧС Максим Трущин рассказал, что с начала декабря в Татарстане произошло 108 пожаров, в которых погибли семь человек. Число возгораний резко выросло с наступлением морозов.