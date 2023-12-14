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Британия с Японией и Италией собираются создать истребители следующего поколения

The Daily Telegraph: Япония, Британия и Италия договорились разработать новый истребитель
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Великобритания, Япония и Италия собираются создать истребитель следующего — шестого, поколения. Об этом 14 декабря сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на главу британского минобороны Гранта Шепса.

«Мы сталкиваемся со всё большими рисками в небе, международное воздушное пространство становится местом ожесточенного соперничества не в последнюю очередь из-за угроз, исходящих со стороны России и Китая», — считает Шепс.

Он уточнил, что новый сверхзвуковой истребитель разрабатывается в «опасную эпоху», чтобы в будущем стать основой военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании. Шепс считает, что это позволит Великобритании, Японии и Италии укрепить региональную коллективную безопасность как в Индо-Тихоокеанском регионе, так и в Европе. Он уточнил, что собирается встретиться со своими японскими и итальянскими коллегами в Токио, чтобы подписать договор, в котором будет сказано, что штаб-квартира будет находиться в Великобритании.

Источник газеты отмечает также, что в присоединиться к созданию нового сверхзвукового истребителя интересно и Саудовской Аравии.

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Агентство Bloomberg 31 января со ссылкой на источники сообщило, что Великобритания, Италия и Япония намерены до конца 2023 года учредить международную организацию для реализации проекта по разработке истребителя последнего поколения. Новый самолет планируют выпустить к 2035 году.

Как отмечает источник, сроки могут сдвинуться, так как сторонам еще необходимо решить ряд вопросов, в том числе выбрать место базирования организации, а также будет ли Лондон ведущим партнером проекта или три страны будут обладать равными долями собственности.

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