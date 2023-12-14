«Разговоры о важном» 18 декабря — тема и программа занятия

Каждую неделю в российских школах проходят внеклассные уроки из цикла «Разговоры о важном». Занятие, которое состоится 18 декабря, посвящено понятию героизма. «Известия» рассказывают, о чем будут говорить с детьми в классах.

«Разговоры о важном» 18 декабря — тема

Тема грядущего занятия — «Герои нашего времени». Во время урока со школьниками и студентами учреждений среднего профессионального образования поговорят о том, что такое героизм и как он проявляется в обычной жизни.

Урок пройдет в форме познавательной беседы с использованием презентаций, интерактивных элементов и видеоматериалов. Педагоги приведут учащимся примеры героического поведения, обсудят с ними качества, необходимые для совершения подвига, и расскажут, в каких ситуациях их можно проявить.

«Разговоры о важном» 18 декабря — программа

Для каждой возрастной группы разработаны программы занятий в соответствии с уровнем подготовки учащихся. В соответствии с рекомендациями уроки продлятся 30 минут.

В качестве федерального спикера выступит бизнесмен, бывший морской пехотинец и доброволец специальной военной операции (СВО) в Донбассе Юрий Гагарин. Он участвовал в боях за Мариуполь и помогал эвакуировать мирных жителей. За время службы в зоне СВО он спас 367 детей.

Ученики 1-2 классов вместе с педагогами вспомнят героев, о которых они слышали на прошлых занятия. Детям также расскажут, какие подвиги могут совершить обычные люди. В конце занятия школьникам предложат создать открытки для тех, кто защищает Родину и рискует жизнью на работе, чтобы спасти других.

Школьникам 3-4 классов расскажут о происхождении слова «героизм». Они вспомнят о персонажах сказок и реальных исторических личностях, которые защищали Россию: Александре Невском, Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском, Александре Суворове, Зое Космодемьянской и других. С ребятами также обсудят качества, которые проявляют обычные люди в сложных ситуациях.

Учащиеся 5-7 классов сформулируют для себя понятия «героизм» и «подвиг», определят. как они связаны и чем отличаются. Преподаватели расскажут им о добровольцах спецоперации и детях-волонтерах, которые оказывают им посильную поддержку. Кроме того, ребята узнают, кто такие «Герои труда» и за что получают это звание.

С подростками из 8-9 классов учителя обсудят выражение Суворова «Героями не рождаются, героями становятся». Они также вспомнят об исторических личностях, которые защищали Родину и дадут определение героизму и подвигу. В конце занятия детям предоставят ссылки и QR-коды на сайты общественных организаций и проекты, посвященные российским героям.

Старшеклассники обсудят с учителями примеры героических поступков, которые совершали люди в разные периоды времени. Они также порассуждают о том, какими качествами должен обладать герой. Выпускникам расскажут о том, как представители разных профессий, в том числе не связанных с риском для жизни, могут стать героями.

«Разговоры о важном» 18 декабря — о проекте

«Разговоры о важном» — проект, запущенный Минпросвещения России в 2022 году. Он представляет собой цикл внеурочных занятий, которые проводятся по понедельникам. На уроках дети узнают об истории, географии и государственном устройстве родной страны, а также обсуждают актуальные темы, связанные с жизнью в семье и школе.

Предыдущее занятие, состоявшееся 11 декабря, было приурочено к Дню Конституции России. Школьникам рассказали, какую роль этот документ играет в жизни государства, а также объяснили основные права и свободы гражданина РФ.