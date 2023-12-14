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В Госдуме разъяснили закон об ужесточении требований к управляющим компаниям

Депутат Чаплин: новые требования к управляющим компаниям избавят от мошенников
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон, нацеленный на борьбу с недобросовестными управляющими компаниями. О том, что изменится для жильцов многоквартирных домов с принятием законопроекта, 14 декабря рассказал «Известиям» депутат Госдумы (Фракция «Единая Россия»), член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Как сообщается на сайте Госдумы, принятый в третьем чтении закон позволит пресечь распространенную в настоящее время практику, когда управляющие компании используют средства граждан не по назначению и спустя некоторое время объявляют о банкротстве, чтобы скрыть злоупотребления и «обнулить» ответственность.

Как отметил Чаплин, поступает большое количество писем от граждан с жалобами на управляющие компании. А новые требования к ним уже сейчас освободят отрасль от ряда мошенников.

«Первое, что важно отметить, — это исключение лиц с судимостью: требование об отсутствии у учредителей и участников лицензиата неснятой или непогашенной судимости за ряд преступлений, в том числе и преступления экономической безопасности. Часто в регионах орудуют профессиональные финансовые мошенники, которые занимаются поборами, а не выполнением своей работы», — рассказал он.

Также теперь вводится требование о внесении сведений об учредителе (участнике) управляющей компании в реестр дисквалифицированных лиц. По словам депутата, это помогает избежать назначения лица, который уже показал свою ненадежность.

«В законе прописан ряд и других ограничений для управляющих компаний. Все эти меры способствуют повышению качества управления многоквартирными домами, защите прав и интересов жильцов и создают условия для развития прозрачного и добросовестного рынка управления недвижимостью», — добавил Чаплин.

При этом он отметил, что сохраняется проблема безответственности за регулярные «мелкие» нарушения со стороны сотрудников управляющих компаний.

«Например, люди создают заявки на ремонт труб, а они самостоятельно приостанавливают заявки по разным причинам. То нет технической возможности, то собственник якобы не открыл дверь, то температура не позволяет вмешательств. А кто проверит? Вот за такое откровенное вранье следует вводить санкции в отношении управляющих компаний», — заключил депутат.

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10 октября лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил о внесении в Государственную думу законопроекта, которым предлагается проводить ежегодный независимый аудит и экспертизу тарифов ЖКУ, указанных в платежных квитанциях.

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