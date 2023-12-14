Путин рассказал о своем способе пережить стресс

Президент России Владимир Путин заявил, что пережить стресс ему помогает чувство долга. Об этом он сказал в ходе «Итогов года» 14 декабря.

«Что помогает переживать, когда нас атакуют? Чувство долга. Могу без всякого пафоса сказать. Я за многие годы приучил себя к тому, что нужно стремиться к тому, чтобы выбирать самое главное и делать всё для достижения поставленных целей, не обращая внимания на всякую шелуху», — заявил Путин.

Он отметил, что нужно иметь широкое поле зрения, чтобы всё понимать и анализировать, и уверенно идти к цели, если уверен в ней. Путин заявил, что в своей цели уверен.

Ранее во время «Итогов года» Путин сообщил, что суверенитет России является для него главной задачей. Как объяснил глава государства, укрепление внешнего суверенитета — это укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру, укрепление общественного суверенитета, обеспечение прав и свобод граждан страны, развитие российской политической системы, это обеспечение безопасности в сфере экономики, технологического суверенитета.

«Итоги года с Владимиром Путиным» проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря, call-центр продолжает работу и во время мероприятия. Свой вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40, отправив SMS на номер 04040, или через форму на сайте moskva-putinu.ru.