Проезд в общественном транспорте подорожает на 3 рубля в Орле
Администрация Орла предложила повысить стоимость разовой поездки в общественном транспорте на 3 рубля. Предполагается, что тариф вступит в силу в 2024 году.
Предложение администрации было согласовано на заседании комитета по экономической политике и развитию предпринимательства Орловского городского совета. По словам заместителя мэра города Алексея Степанова, при расчете была учтена численность водителей, а также доплата водителям за исполнение обязанностей кондуктора в размере 30% от основной зарплаты. Об этом пишет InfoOrel.ru.
Степанов подчеркнул, что аналогичные тарифы уже приняты в других крупных городах Центрального федерального округа. Комитет поддержал согласование тарифа на разовый проезд в размере 28 рублей при оплате проезда наличными и 25 рублей при безналичном расчете. Тариф будет рассмотрен на заседании городского совета 22 декабря и принят в 2024 году.