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В Германии подняли вопрос о последствиях помощи Украине после убийства Кивы

Депутат бундестага Дагдален: что будет с помощью ФРГ Украине после убийства Кивы?
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Фото: ТАСС/Zuma/Serg Glovny
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Депутат бундестага ФРГ Севим Дагдален обратилась к правительству Германии с вопросом о том, приведет ли убийство экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы к каким-либо последствиям для финансовой и военной помощи Берлина Киеву.

«Какие последствия для немецкой финансовой и военной помощи Украине федеральное правительство [Германии] видит из признания Украиной 6 декабря 2023 года убийства украинского политика Ильи Кивы в России, и считает ли федеральное правительство политические убийства бежавших в Россию украинских политиков украинскими госорганами соответствующими праву на самооборону или признает их государственным террористическим актом?» — цитирует Lenta.Ru текст парламентского запроса.

«Это акция устрашения»: кто стоит за убийством Ильи Кивы
Тело бывшего депутата Верховной рады Украины нашли в Подмосковье с огнестрельными ранениями

Ранее, 11 декабря, Telegram-канал «Крымский ветер» сообщил со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины, что операция по ликвидации Кивы на протяжении длительного периода тщательно готовилась СБУ: агенты ведомства давно изучали всевозможные детали маршрутов бывшего нардепа, его распорядок дня и привычки.

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опубликовал в своих соцсетях фото и видео с якобы места убийства бывшего украинского народного депутата, передает RT.

Тело Ильи Кивы нашли 6 декабря на территории загородного клуба «Величъ» в парке Подмосковья. Источник «Известий» заявил, что убийца дважды выстрелил, приблизившись к политику со спины, сообщает телеканал «360». Первая пуля попала в область сердца, вторая — в голову.

Ответственность за преступление взяли на себя спецслужбы Украины. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») и ст. 105 УК РФ («Убийство»).

До этого, 13 ноября, Лычаковский районный суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества, передает НСН. Сообщалось, что дело рассматривалось в его отсутствие, потому что, как тогда предполагалось, экс-нардеп находился в России.

Кива до прихода в политику работал чиновником и полицейским, затем он стал лидером Социалистической партии Украины и находился на этом посту с 2017 по 2019 год. Кроме того, он занимал пост экс-советника министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. В апреле 2022 года Великобритания, Канада, Австралия и Украина ввели против него санкции.

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