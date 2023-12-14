Новый автобусный рейс свяжет Евпаторию и Геническ в Крыму

В Крыму 15 декабря запустят новый автобусный рейс. Транспорт свяжет Евпаторию и Геническ с остановкой в Симферополе.

По данным министерства транспорта республики, от местных жителей поступили многочисленные просьбы об организации маршрута. Об этом пишет ИА «Крыминформ». Ожидается, что автобусы будут курсировать в ежедневном режиме.

От автостанции «Евпатория» комфортабельный транспорт будет отправляться в 6:30. В Симферополе отправление запланировано на 8:00. От автостанции «Геническ» автобусы будут отправляться в 15:00.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что планов по возобновлению работы аэропорта Симферополя нет из соображений безопасности. При этом Росавиация согласовала выполнение тестового рейса в аэропорт Краснодара.