Двухлетняя девочка погибла при падении на нее телевизора в Ленобласти
Полиция проводит проверку по факту гибели девочки в квартире дома в Приозерске (Ленинградская область). На ребенка упал телевизор.
Трагедия произошла вечером 13 декабря. По предварительной версии, двухлетняя девочка играла с трехлетним братом, в этот момент на нее упала тумба с техникой. Об этом пишет телеканал «78». Пострадавшая получила смертельные травмы.
В правоохранительных органах уточнили, что семья из Таджикистана не состоит на учете. Девочка ходила в детский сад.
В Великом Новгороде следователи проводят проверку по факту гибели трехлетнего мальчика в одной из саун. Тело ребенка обнаружили в бассейне с признаками утопления.