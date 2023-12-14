Девятилетняя девочка перевела мошенникам 1 млн рублей в Кисловодске

В Кисловодске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, в результате которого местная жительница лишилась почти 1,2 млн рублей. Деньги злоумышленникам перечислила ее девятилетняя дочь.

По данным ИА StavropolMedia, мошенники предлагали купить валюту популярной онлайн-игры в мессенджере. Предложение заинтересовало ученицу третьего класса. В общении с ребенком злоумышленники уговорили ее взять телефон матери и осуществить перевод, воспользовавшись банковским приложением.

По факту произошедшего проводится проверка. Глава Кисловодска Евгений Моисеев призывает местных жителей внимательно следить за тем, с кем общаются дети и как пользуются телефонами.

В Саратовской области мошенники убедили женщину-врача, что ей требуется перевести сбережения на «безопасные» счета. Потерпевшая лишилась почти 3 млн рублей.