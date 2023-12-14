Женщина погибла в результате наезда легковой иномарки в Томске

В Томске в результате наезда легковой иномарки погибла 62-летняя женщина. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.

Наезд произошел утром в четверг, 14 декабря, на улице Герцена, 13. По данным ГИБДД, 52-летний водитель легковой Toyota сбил женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть в непредусмотренном для этого месте.

В результате дорожного происшествия 62-летняя женщина получила различные травмы, от которых скончалась, пишет РИА «Томск». Обстоятельства устанавливаются.

Утром 13 декабря два легковых автомобиля столкнулись на трассе Томск – Мариинск в Томской области. Один человек погиб, трое получили травмы.