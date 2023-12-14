Путин предупредил Аргентину об утрате суверенитета в случае перехода на доллар

Возможный переход Аргентины на доллар вместо песо будет означать значительную утрату суверенитета страны. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал 14 декабря в ходе «Итогов года», которые подводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, в московском Гостином Дворе.

«Всем известна идея вновь избранного президента Аргентины [Хавьера Милея] перейти на доллар. Это суверенное решение каждой страны. Но в Аргентине инфляция 143%. Очень много проблем связано с возвратом тех заемных средств, которые Аргентина получала из различных источников. Логика понятна, но это, конечно, значительная утрата суверенитета. Если другого выхода руководство Аргентины не видит, это их решение», — сказал Путин.

Как указал глава государства, привязка национальной валюты к доллару чревата жесткими социально-экономическими последствиями.

«Аргентину трясло в свое время с связи с финансовыми проблемами вплоть до набегов на банки. <…> Любое правительство думает о том, как обеспечить социальные гарантии граждан, выполнить свои социальные обязательства. Я с удовлетворением отмечаю, что правительству РФ это удается, несмотря на определенное повышение расходов. <…> Если есть нацвалюта — песо, есть такой инструмент, как увеличение инфляции. Да, не очень хорошо, но это инструмент балансировки ситуации между здоровой экономикой и исполнением соцобязательств. А если нет нацвалюты, то уже ничего не подпечатаешь. Есть только один путь — сокращение бюджетных расходов на социальную сферу», — сказал Путин.

13 декабря новый министр экономики Аргентины Луис Капуто сообщил, что правительство девальвирует официальный курс песо более чем на 50% — до 800 за $1. По словам Капуто, план, вероятно, будет болезненным в краткосрочной перспективе, но он необходим для сокращения бюджетного дефицита и снижения инфляции.

На следующий день сообщалось, что после девальвации официального курса песо более чем вдвое в Аргентине нефтяные компании подняли цены на бензин и дизтопливо на 35–40% в среднем по стране.