Президент РФ Владимир Путин не исключил возможности расширения программы переселения жителей Севера. Об этом он заявил в ходе «Итогов года» 14 декабря.

Журналист из Коми предложила усовершенствовать программу переселения из районов Крайнего Севера. Она считает, что в приоритетном порядке необходимо переселять инвалидов и пенсионеров. В свою очередь президент поддержал данную инициативу.

«Посмотреть на расширение программы можно и нужно. Действительно, люди, которые всю жизнь проработали на Северах, в какой-то период жизни хотят перебраться в регионы с более мягким климатом», — отметил российский лидер.

Путин также указал на то, что данная программа будет продлена. Поддержал он и предложение сосредоточиться на инвалидах и пенсионерах.

«Итоги года с Владимиром Путиным» проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря, call-центр продолжает работу и во время мероприятия. Свой вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40, отправив SMS на номер 04040, или через форму на сайте moskva-putinu.ru.