Краснов провел переговоры с министром правовых вопросов Танзании

Генпрокурор РФ Игорь Краснов провел в Москве переговоры с министром по конституционным и правовым вопросам Танзании Пинди Хазарой Чаной. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры.

«С момента установления более 60 лет назад дипломатических отношений между Россией и Танзанией сотрудничество наших государств динамично развивается по широкому спектру социальных, экономических и гуманитарных вопросов», — отметил Краснов в начале встречи.

Он добавил, что новым импульсом для отношений двух стран стали прошедшие в 2019 и в 2023 годах саммиты Россия – Африка, по итогам которых было подписано множество двусторонних соглашений.

В этой связи укрепление связей правоохранительных органов России и Танзании в целях защиты прав граждан и пресечения преступности является логичным шагом, подчеркнул глава российского надзорного ведомства.

По словам Краснова, взаимодействия с иностранными коллегами требуют в том числе такие современные угрозы, как терроризм, киберпреступность и незаконное использование цифровой валюты для совершения преступления.

По итогам встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве обоих ведомств, за поддержку которого генпрокурор РФ поблагодарил иностранную коллегу.

Помимо этого, Краснов предложил министру рассмотреть вопрос о заключение с Россией соглашения о невыдаче граждан по запросам Международного уголовного суда (МУС) и предоставлении на этот счет взаимных гарантий.

В заключение глава российского надзорного ведомства выразил уверенность, что принятые шаги послужат развитию партнерских отношений между Россией и Танзанией. В частности, это касается готовности Генпрокуратуры защищать права танзанийских граждан, находящихся на российской территории, резюмировал Краснов.

Ранее, 28 ноября, Краснов посетил с официальным визитом Алжир, где провел переговоры с коллегой из Алжирской Народной Демократической Республики Маджидом Абдеррахимом, а также с первым председателем Верховного суда страны Тахаром Мамуни и главой министерства юстиции Абдеррашидом Таби. По итогам встречи Генеральная прокуратура Российской Федерации и министерство юстиции Алжира подписали протокол о сотрудничестве, с помощью которого будут определяться приоритетные направления совместной работы ведомств.

До этого, 16 ноября, глава российского надзорного ведомства принял участие в режиме видео-конференц-связи во встрече руководителей прокурорских служб государств БРИКС, организованной службой уголовного преследования ЮАР. В ходе встречи Краснов выступил с докладом на тему «Укрепление международного сотрудничества по вопросам противодействия транснациональной преступности, в том числе в сфере возврата активов».