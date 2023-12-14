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В Швеции назвали раскол в ЕС по поддержке Украины неверным знаком для США

Премьер Швеции: отказ ЕС в помощи Украине пошлет США опасный сигнал
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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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Раскол внутри Евросоюза (ЕС) относительно дальнейшей поддержки Украины может быть неверно воспринят в США. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

«Меня больше всего беспокоит тот факт, что, если Европа проявляет признаки раскола, это знак для США. И наоборот. Если мы хотим, чтобы США продолжали поддерживать Украину, Европа должна показать американскому народу, что мы сами привержены поддержке Украины», — заявил он в беседе с Financial Times.

Кристерссон указал, что в ближайшие дни либо появятся новые поводы для беспокойства по украинскому вопросу, либо подтвердится единство позиции Европы в поддержке Киева, пишет «Газета.Ru».

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13 декабря еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Йоханнес Хан заявил, что страны Евросоюза в ближайшее время могут выделить €50 млрд на поддержку киевского режима, даже если переговоры по итогам саммита европейского блока, который состоится 14–15 декабря, окажутся провальными.

Камнем преткновения в этом вопросе оказалась позиция Будапешта, который задерживает четырехлетний пакет увеличения долгосрочного бюджета ЕС на 2024–2027 годы и выступает против запуска переговоров о членстве Украины, указывая в том числе на степень коррумпированности страны.

В случае, если саммит все-таки закончится неудачей, страны — члены ЕС могут прибегнуть к «плану Б», указал Ханс. При этом источники Bloomberg сообщили, что Венгрия готова снять вето на масштабное финансирование Украины в обмен на средства, которые ЕС удерживает из-за отступления Будапешта от «демократии».

Тем не менее 11 декабря федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна выступит против переговоров по членству Киева в Евросоюзе в текущих условиях. Он добавил, что в отношении Украины не должно быть никакого фаворитизма по сравнению с Боснией и Герцеговиной, которая также ведет переговоры о вступлении в объединение.

14 декабря первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил «Известиям», что в действительности Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе. По его словам, подобное настроение всё больше проявляется как в США, так и в странах европейского альянса.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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