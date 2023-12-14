Путин согласился с проблемой оформления льгот для участников СВО из Донбасса

Действующая военнослужащая из Луганской Народной Республики (ЛНР) сержант Юлия Береза обратила внимание президента РФ Владимира Путина на проблему оформления льгот для военных, которые призывались на службу в Донбассе. Глава государства 14 декабря во время подведения «Итогов года» согласился, что данная проблема является острой.

«Проблема в чем? Вы оформлялись в Народную милицию ДНР (Донецкой Народной Республики. — Ред.), но это практически Вооруженные силы. И проблема в том для тех, кто заключал эти контракты до вхождения ЛНР и ДНР в состав РФ, — это острая проблема», — отметил Путин.

Президент отметил, что в настоящее время уже созданы специальные соответствующие комиссии и они работают по данному направлению.

«В ДНР уже 4 тыс. человек подтвердили свои права. В ЛНР, по-моему, 17 тыс. подтвердили свои права», — добавил он.

В целом же улучшение ситуации с выплатами бойцам в зоне спецоперации по защите Донбасса является фактом, указал глава государства.

До этого, в октябре, Путин назвал заботу об участниках спецоперации и их семьях важнейшей задачей властей. Он также указал на важность поддержки участников спецоперации. В частности, глава государства подчеркнул, что военные должны чувствовать как материальную, так и моральную поддержку.

В апреле сенаторы Совета Федерации России одобрили изменения в законодательстве, согласно которым лица, принимавшие участие в боевых действиях в ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года, признаются ветеранами боевых действий. Таким образом, статус ветерана или инвалида боевых действий смогут получить лица, входившие в состав Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, а также воинских формирований республик.

По словам первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака, закон реализует поручение президента России об установлении единой системы льгот и социальных гарантий для ополченцев Донбасса.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.