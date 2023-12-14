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Путин согласился с проблемой оформления льгот для участников СВО из Донбасса

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Фото: РИА Новости/Иван Родионов
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Действующая военнослужащая из Луганской Народной Республики (ЛНР) сержант Юлия Береза обратила внимание президента РФ Владимира Путина на проблему оформления льгот для военных, которые призывались на службу в Донбассе. Глава государства 14 декабря во время подведения «Итогов года» согласился, что данная проблема является острой.

«Проблема в чем? Вы оформлялись в Народную милицию ДНР (Донецкой Народной Республики. — Ред.), но это практически Вооруженные силы. И проблема в том для тех, кто заключал эти контракты до вхождения ЛНР и ДНР в состав РФ, — это острая проблема», — отметил Путин.

Президент отметил, что в настоящее время уже созданы специальные соответствующие комиссии и они работают по данному направлению.

«В ДНР уже 4 тыс. человек подтвердили свои права. В ЛНР, по-моему, 17 тыс. подтвердили свои права», — добавил он.

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В целом же улучшение ситуации с выплатами бойцам в зоне спецоперации по защите Донбасса является фактом, указал глава государства.

До этого, в октябре, Путин назвал заботу об участниках спецоперации и их семьях важнейшей задачей властей. Он также указал на важность поддержки участников спецоперации. В частности, глава государства подчеркнул, что военные должны чувствовать как материальную, так и моральную поддержку.

В апреле сенаторы Совета Федерации России одобрили изменения в законодательстве, согласно которым лица, принимавшие участие в боевых действиях в ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года, признаются ветеранами боевых действий. Таким образом, статус ветерана или инвалида боевых действий смогут получить лица, входившие в состав Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, а также воинских формирований республик.

По словам первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака, закон реализует поручение президента России об установлении единой системы льгот и социальных гарантий для ополченцев Донбасса.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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