Аналитик спрогнозировал падение доллара ниже 90 рублей в начале 2024 года

В начале 2024 года доллар может опуститься ниже 90 рублей, евро может торговаться в пределах 98 рублей, а юань — около 12,5 рубля. Такой прогноз привел «Известиям» 14 декабря начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Согласно данным сайта Мосбиржи, на 13:24 американская валюта достигла 90 рублей, европейская — 98, китайская — 12,59.

«В конце года традиционно усиливается спрос на валюту со стороны населения, как в рамках новогодних отпусков, так и с целью защититься от возможных рисков на период каникул. Однако в начале 2024 года краткосрочная динамика валютного рынка позволит купить доллары ниже уровня 90 рублей, евро в пределах 98 рублей, а юани около 12,5 рубля, что является привлекательным для покупки на средне- и долгосрочную перспективу», — сказал он.

По его словам, в начале года Центробанк РФ вернется на внутренний валютный рынок в рамках модифицированного бюджетного правила и будет продавать валюту в размере эквивалента порядка $500 млн в месяц.

«Это сможет привести к укреплению рубля при соответствующей поддержке со стороны цен на нефть и объемов конвертации валютной выручки экспортерами», — объяснил Евстифеев.

Накануне аналитики брокера ВТБ Мои Инвестиции рассказали «Известиям», что в декабре-январе доллар будет торговаться в диапазоне 87–92 рублей. При этом, по их мнению, в ближайшие месяцы американская валюта может достигнуть 85 рублей.