В Красноярском крае арестовали на два месяца экс-главу района
Экс-глава Березовского района Красноярского края Виктор Шевцов арестован до 12 февраля за превышение должностных полномочий при распоряжении земельными участками. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщает региональная прокуратура.
«Такое решение сегодня принял Железнодорожный районный суд города Красноярска. До 12 февраля 2024 года Швецов будет содержаться в следственном изоляторе», — говорится в сообщении.
Как отмечает ведомство, обвинение настояло на заключении Шевцова под стражу, поскольку он обвиняется в совершении трех тяжких преступлений, обладает широким кругом связей в учреждениях различного уровня и может воздействовать на свидетелей, очевидцев преступления, скрыть либо уничтожить доказательства, имеющие значение для следствия, или иным образом воспрепятствовать объективному расследованию дела.
По версии следствия, Шевцов в 2017–2018 годах изменил назначение трех земельных участков с предназначенных для аграриев и лесников в земли промышленного обслуживания. Площадь указанных земельных участков — 720 тыс. кв. м.
Ранее, 13 декабря, был арестован экс-глава управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по делу об организации незаконной миграции.
До этого, 9 декабря, главу управления Росприроднадзора по Якутии Андрея Жолудева арестовали по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Чиновника задержали прямо на работе.