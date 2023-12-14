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Новую голову коня установят на горельеф «Парад Победы» в ближайшее время

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Фото: Агенство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер
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Горельеф «Парад Победы» на Манежной площади в Москве, с которого неизвестные скололи голову коня, восстановят в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия в четверг, 14 декабря.

В департаменте отметили, что специалисты Мосгорнаследия связались с автором горельефа и обсудили дальнейшие действия по его восстановлению.

«Сейчас уже изготавливаются формы утраченных элементов горельефа, которые через считанные дни будут переданы в литейную мастерскую в Химках, где они будут отлиты из бронзы и проработаны. Затем их доставят в Москву к месту установки горельефа и с помощью специального оборудования восстановят его целостность и первоначальный облик, созданный скульптором», — сказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

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Накануне научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что РВИО готово отреставрировать горельеф «Парад Победы». Он подчеркнул, что повреждение памятника является надругательством над памятью о жертвах советского народа в Великую Отечественную войну.

Повреждение на горельефе заметили утром 12 декабря. Вандалы скололи голову по кличке Полюс, на котором маршал Константин Рокоссовский участвовал в Параде Победы в 1945 году, передает RT. Личность вандалов не установлена, сообщает телеканал «Звезда». Также неизвестно, как именно была срезана голова коня.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение воинских захоронений, а также памятников, защищающих Отечество или его интересы в период Великой Отечественной войны» и «Уничтожение памятников, совершенное группой лиц», пишет «Москва 24».

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