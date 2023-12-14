Экстренное предупреждение объявили в Магаданской области из-за метелей

В ближайшие сутки в Магаданской области ожидается ухудшение погодных условий. Колымское УГМС распространило экстренное предупреждение.

Согласно прогнозам, 15 декабря в Магадане ветер усилится до 15–20 м/с. Ожидаются метели. Ветер до 25–30 м/с ожидается в Ольском муниципальном округе, а также на побережье Северо-Эвенского и Омсукчанского округов. Об этом пишет ИА MagadanMedia.

Сильный снегопад ожидается на востоке Ольского, в Хасынском, Тенькинском, Ягоднинском, Сусуманском, Среднеканском, Омсукчанском и в континентальной части Северо-Эвенского городских округов. По всему региону сохраняется вероятность возникновения чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня. Усиление ветра может привести к повреждению линий электропередачи и связи, а также к нарушению работы транспорта.

В Приморском крае в ближайшие дни ожидается понижение температуры воздуха до –33 градусов. В выходные в регион будет поступать холодная воздушная масса.