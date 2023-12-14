В Еврейской автономной области 14 человек погибли при пожарах в 2023 году

С начала 2023 года жертвами пожаров в Еврейской автономной области стали 14 человек. В большинстве случаев причиной возгораний становится человеческий фактор.

По данным ИА EAOMedia, 71 пожар произошел из-за неисправности печи или печного оборудования. Еще 82 возгорания связаны с нарушением правил монтажа и эксплуатации электрооборудования. В особой группе риска находятся частный сектор и деревянные многоквартирные дома, где граждане часто используют обогреватели.

По словам врио заместителя начальника управления надзорной деятельностью и профилактической работы МЧС Александра Кукишева, нередко возгорания происходят из-за возросшей нагрузки на старую электропроводку. Сети старого образца не рассчитаны на массовое использование обогревателей, стиральных машин, кондиционеров и другой техники. Кроме того, к повышению нагрузки приводит использование самодельных обогревателей.

В Татарстане количество пожаров резко возросло с начала декабря. Всего зарегистрировано 108 возгораний. Почти половина случаев связана с нарушением правил эксплуатации электрооборудования.