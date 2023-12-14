В Москве начались монолитные работы в двух тоннелях на участке МСД

Строители приступили к возведению основных конструкций двух тоннелей на отрезке Московского скоростного диаметра (МСД), соединяющего МКАД и автодорогу Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что строительство одного тоннеля ведется под МКАД, а второго — под Симферопольским шоссе, пишет RT. Специалисты приступили к монолитным работам в закрытой части тоннеля под МКАД. Выполняется бетонирование перекрытий и стен, уже готовы две стены из восьми.

Общая готовность первого тоннеля оценивается в 70%, уже завершена разработка грунта, выполнено перекрытие участка второго тоннеля.

Общая длина участка МСД от МКАД до автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе составляет 11 км, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов отметил, что этот участок богат искусственными сооружениями из-за развитой инфраструктуры и плотной застройки. Также на этом отрезке строятся четыре эстакады, три очистных сооружения, а также два надземных и один подземный пешеходный переход, пишет НСН.

11 декабря мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что строительство тоннеля под путями МЦД-4 между улицами Складочной и Двинцев в Москве планируют завершить в 2024 году. Тоннель улучшит связь между районами Марьина Роща и Бутырский. На текущий момент тоннель готов более чем на четверть, уточняет сайт kp.ru.