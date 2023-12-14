Путин увязал установление мира на Украине с достижением целей РФ

Мир в конфликте с Украиной будет тогда, когда Россия достигнет своих целей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» в четверг, 14 декабря.

«Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Они не меняются. Я напомню, о чем мы говорили — о денацификации и демилитаризации Украины, ее нейтральном статусе», — указал российский лидер.

По мнению главы государства, раз Украина не хочет договариваться по демилитаризации страны, Россия применяет другие меры.

«Украина сейчас ничего не производит, всё привозят на халяву. Но она (помощь. — Ред.) заканчивается помаленьку», — сказал Путин.

Ранее, 10 декабря, Путин заявил, что у Украины нет ничего своего, поэтому у нее нет будущего как у страны, а у России оно есть.

О начале специальной военной операции по защите Донбасса президент России объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

«Итоги года с Владимиром Путиным» проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря, call-центр продолжает работу и во время мероприятия. Свой вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40, отправив SMS на номер 04040, или через форму на сайте moskva-putinu.ru.