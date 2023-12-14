Коррекционную школу закрыли на карантин из-за ОРВИ в Биробиджане

Образовательный процесс приостановили в специальной коррекционной школе Биробиджана на неделю. Ситуация связана с высокой заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

По данным ИА EAOMedia, болеют больше 20% учеников. Роспотребнадзор направил в образовательное учреждение рекомендации по мероприятиям, которые необходимо провести во время карантина.

В других школах и детских садах возобновили утренний фильтр. Детей отправляют домой, если у них есть признаки ОРВИ. Кроме того, специалисты управления образования города ежедневно проводят проверку соблюдения противоэпидемического режима в учреждениях.

Ранее сообщалось, что за минувшую неделю снижение заболеваемости ОРВИ было зарегистрировано в Якутии. Тем не менее эпидемический порог превышен в 2,4 раза.