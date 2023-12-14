Журналист из ЛНР приехал на «Итоги года» поблагодарить Путина

Председатель Союза журналистов России в ЛНР, заместитель гендиректора ГТРК ЛНР Евгений Мурылев поделился, что приехал на «Итоги года», чтобы поблагодарить президента РФ Владимира Путина от всего региона за помощь Донбассу. Об этом он рассказал 14 декабря «Известиям».

«Сегодня мы приехали с главным тезисом — обратиться к президенту с благодарностью, просто по-человечески сказать спасибо за то, что Донбасс — сегодня часть нашей большой страны, России», — сказал он.

Также журналист отметил, что отдельно выражает благодарность правительству страны и регионам, которые брали шефство над городами Донбасса, за интеграцию и восстановление новых субъектов.

Мурылев подчеркнул, что жители ЛНР видят огромный труд, вложенный в преображение Донбасса.

«Наши дети начали играть на детских площадках. У нас появились новые дома, у нас строятся новые дороги. Я могу перечислять бесконечно. Огромное спасибо всей стране за то, что сегодня помогают Донбассу», — добавил он.

Также журналист рассказал, что жители ЛНР замечают, как стремительно восстанавливается Донбасс.

«Серьезно, без шуток. На утро просыпаешься и видишь уже какие-то обновления — то, что никогда не делалось с 1991 года. Сегодня всё делается ударными темпами. Мы приехали с этим посылом — просто поблагодарить президента за это», — рассказал он.

«Итоги года», совместившие прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию, Путин проводит в четверг, 14 декабря. Они являются самым мощным социологическим опросом, позволяющим гражданам донести свою позицию до руководства страны. Президент выслушивает вопросы, жалобы граждан и по ходу дает поручения ответственным лицам.