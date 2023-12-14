Российские музыканты вернулись в хит-парады в постсоветских странах

В постсоветских странах снова выросла популярность российских музыкантов после того, как к ним снизился интерес в 2022 году. Как отмечает 14 декабря РБК, в начале текущего месяца почти во всех республиках исполнители из РФ занимают больше половины позиций в десятке самых популярных в сервисе Apple Music.

Согласно анализу, в 2023 году российские певцы занимали девять из 10 строчек хит-парадов в Белоруссии и самой РФ, восемь — в Молдавии, по семь — в Латвии, Армении и Таджикистане, по шесть пунктов заняли музыканты РФ в Узбекистане и Эстонии, по пять — в Казахстане и Азербайджане, по четыре позиции — в Киргизии и Туркменистане, три — на Украине, две — в Литве.

Самой популярной на данный момент является песня «Пыяла» дуэта «Аигел» — саундтрек к сериалу «Слово пацана». Композиция попала почти во все рейтинги, заняв первое место в 10 странах, и второе — в четырех. Также во многих рейтингах присутствует группа «Моя Мишель» и певица Anna Asti.

До этого песни российских музыкантов пользовались популярностью почти во всех бывших советских республиках в декабре 2021 года. Они занимали по девять строчек в топ-10 в Молдавии и на Украине. В 2022 году запрос аудитории на них сократился: российские музыканты совсем не входили в хит-парады Литвы и Киргизии, а в Казахстане и на Украине в топ-10 было только по одному российскому артисту.

Ранее, 4 декабря, в пресс-службе соцсети «ВКонтакте» сообщили, что MACAN, INSTASAMKA и Miyagi & Эндшпиль стали наиболее прослушиваемыми артистами среди пользователей России и стран СНГ в сервисе «VK Музыка» по итогам 2023 года.

До этого, 1 декабря, глава «Яндекс Музыки» Александра Сагалович заявила, что по итогам текущего года рост объема рынка подписной части музыкального стриминга может составить порядка 15%, примерно 24–26 млрд рублей. Сагалович отметила, что рост наблюдается не из-за перераспределения аудитории покинувших российский рынок западных стриминговых сервисов, а по причине постоянного появления новых подписчиков.