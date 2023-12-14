Синоптики спрогнозировали похолодание до -33 градусов в Приморье

В ближайшие дни среднесуточная температура воздуха останется ниже климатической нормы в Приморском крае. В связи с вторжением холодной воздушной массы ожидается похолодание на 1–4 градуса.

В субботу, 16 декабря, с прохождением атмосферного фронта местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью составил –19…–27 градусов, на северо-востоке до –28…–33 градусов. На юго-восточном побережье будет чуть теплее — до –11…–17 градусов ночью и до –6…–11 градусов днем. Об этом сообщает ИА UssurMedia.

17 декабря атмосферный фронт отступит, в связи с чем ожидается рост атмосферного давления. Осадки сохранятся только на севере Приморья. С поступлением холодной воздушной массы ожидается похолодание.

Ранее синоптики предупредили об интенсивном снегопаде в столичном регионе с вечера 14 декабря до утра 15 декабря. Выпадет до 17,4 мм осадков, или около 30% месячного объема влаги.