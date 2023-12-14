«Известия» показали, как оснащена студия «Итогов года» с Путиным

Корреспондент «Известий» Виктор Синеок показал высокотехнологическую оснащенность пресс-центра в Гостином Дворе, где 14 декабря проходят «Итоги года с Владимиром Путиным».

В студии, где будет проходить прямой эфир, установлено множество телеэкранов, а с помощью новых технологий можно намного быстрее обрабатывать обращения граждан.

«С технической точки зрения всё очень хорошо организовано. У каждого ведущего есть планшет, на котором высвечивается вся необходимая информация. На каждом ведущем — по несколько микрофонов. Под столом у каждого — колонка, чтобы лучше было слышно. Ну и что касается экранов — они здесь повсюду. Так что каждый вопрос будет очень хорошо видно и слышно», — рассказал корреспондент.

В этом году прямую линию и большую пресс-конференцию главы государства решено было совместить. Мероприятие, получившее название «Итоги года с Владимиром Путиным», проходит в Москве, в Гостином Дворе.

Как стало известно ранее, российскому лидеру поступило более 2 млн вопросов. В Кремле отмечают высокую активность граждан. В частности, вопросы касаются пенсий, сферы здравоохранения, жилья, услуг ЖКХ.

Вопросы задавали, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40 или отправив SMS на номер 04040, можно было также воспользоваться формой на сайте moskva-putinu.ru. Кроме того, в этом году стало доступно приложение для смартфонов.

Call-центр продолжит работать и во время трансляции, когда Путин будет отвечать на вопросы.