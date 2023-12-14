Мост через реку Казачку на Сахалине отремонтируют за 1,5 млн рублей
В Сахалинской области планируют капитально отремонтировать мост через реку Казачку в Невельском районе. На эти цели власти направят около 1,5 млн рублей.
По словам депутата областной думы Юрия Има, переправа имеет важное значение для транспортного сообщения Невельска и всей Сахалинской области с селами Горнозаводск и Шебунино. В населенных пунктах проживает больше 10 тыс. человек. Кроме того, на территории расположены угольные разрезы и туристические объекты, пишет ИА SakhalinMedia.
Средства на выполнение капитальных работ выделены по госпрограмме «Развитие транспортной структуры».
В Забайкальском крае в августе 2024 года завершится ремонт моста через реку Унду. Работы стартовали осенью 2023 года, специалисты утеплили опоры конструкции.