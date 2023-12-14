Как работают парковки в новогодние праздники в Москве в 2024 году

Чем ближе праздники, тем больше автовладельцев волнует вопрос, какая ситуация на дорогах будет в столице на Новый год. Где припарковать автомобиль, введут ли плату за стоянку и как справиться с предпраздничными пробками в Москве, рассказывают «Известия».

Стоимость парковок в новогодние праздники в столице

Во время праздников с 1 по 8 января 2024 года плата за парковку будет отменена во всех административных округах. Бесплатными станут даже участки в центре Москвы, которые в обычные дни стоят до 400 рублей в час.

В настоящее время в столице оборудовано более 80 тыс. платных мест для стоянки. Тарифы на них начнут действовать со среды, 9 января, в первый рабочий день. Исключение составляют парковки со шлагбаумами. Они, как и раньше, останутся платными с теми же тарифами. В среднем водителю придется заплатить 150–200 рублей в час. Узнать точную стоимость можно на стенде возле паркинга, на сайте или в приложении «Московский паркинг».

Однако стоит учесть, что каждый год спрос на парковочные места в Москве накануне праздников особенно высокий. Власти ежегодно организуют для москвичей и гостей столицы массу праздничных мероприятий, концертов и ярмарок, чтобы сделать знаменательный день еще более ярким и запоминающимся.

Ежегодно на Новый год в столицу приезжает много туристов из разных городов страны и зарубежья. Часто они едут на собственных автомобилях, которые нужно где-то припарковать. Поэтому ближе к праздникам парковаться становится еще тяжелее.

Дорожная ситуация в Москве на новогодние праздники

В последние рабочие дни перед Новым годом ожидается пик пробок в городе. Такая ситуация происходит на дорогах ежегодно и связана как с погодными условиями, так и с предпраздничной активностью москвичей.

Традиционно проблемными точками в Москве и области становятся транспортные развязки и подъезды к крупным торговым центрам. В декабре цены на продукты и напитки начинают расти, и горожане хотят запастись товарами впрок на все праздники.

Поиск подарков также непосредственно влияет на пробки. Помимо этого растет спрос на онлайн-шопинг. Увеличивается число заказов, и, как следствие, возрастает нагрузка на курьерские службы, автомобили которых чаще курсируют по городу.

В этом году ситуация с пробками будет еще больше осложнена обильными снегопадами и минусовыми температурами. Уже в начале месяца столица оказалась в условиях снежного коллапса, а в некоторых районах города пробки достигли девяти баллов. По прогнозам синоптиков, снег, выпавший в Москве, пролежит до самого Нового года и Рождества.

Автомобилистам рекомендуют заранее планировать поездки и их маршрут в соответствии с дорожной обстановкой, а также избегать часов пик и при возможности отказаться от передвижения на личном транспорте в пользу общественного, по крайней мере в новогоднюю ночь.

Проезд в Москве в метро, МЦК и наземном транспорте в это время будет бесплатным. Как и в прошлом году, бесплатно доехать можно будет с 20:00 воскресенья, 31 декабря, до 06:00 понедельника, 1 января. Также в новогоднюю ночь введут дополнительные утренние и ночные рейсы и маршруты.

Ранее «Известия» писали, что с ноября в столице изменились тарифы на платные парковки. На семи улицах стоимость была снижена, а там, где загрузка достигает 90–100%, начали действовать новые. При этом максимальный тариф 450 рублей в час повышен не был. Также с ноября в зону платной парковки вошел 21 новый участок.