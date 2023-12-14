Реклама
Прямой эфир
Политика
В Госдуме указали на нежелание все большего количества стран помогать Киеву
Общество
Путин заявил о техническом сбое в связи с отсутствием вакцин от кори
Мир
Нарышкин назвал контрнаступление ВСУ полным провалом
Общество
Путин заявил о продлении программы первичного звена здравоохранения
Мир
В Германии подняли вопрос о последствиях помощи Украине после убийства Кивы
Общество
Мосгорсуд оставил корреспондента WSJ Гершковича в СИЗО до 30 января
Общество
Путин заявил о трех индексациях пенсий с последнего повышения тарифов ЖКХ
Мир
Спикер рады обосновал право Украины на членство в ЕС цитатой Бандеры
Общество
СК попросил МВД лишить приобретенного гражданства РФ семерых осужденных
Экономика
Путин заявил о планах РФ произвести более 1 тыс. самолетов к 2030 году
Мир
В Финляндию после открытия КПП на границе с Россией прибыло девять беженцев
Мир
Политолог-американист рассказал о желании республиканцев ослабить позиции Байдена
Экономика
Путин объяснил рост цен на куриное яйцо
Армия
Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование над Японским морем
Общество
В Красноярском крае арестовали на два месяца экс-главу района
Сюжет:

Как работают парковки в новогодние праздники в Москве в 2024 году

Парковки в Москве в новогодние праздники сделают бесплатными
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чем ближе праздники, тем больше автовладельцев волнует вопрос, какая ситуация на дорогах будет в столице на Новый год. Где припарковать автомобиль, введут ли плату за стоянку и как справиться с предпраздничными пробками в Москве, рассказывают «Известия».

Стоимость парковок в новогодние праздники в столице

Во время праздников с 1 по 8 января 2024 года плата за парковку будет отменена во всех административных округах. Бесплатными станут даже участки в центре Москвы, которые в обычные дни стоят до 400 рублей в час.

В настоящее время в столице оборудовано более 80 тыс. платных мест для стоянки. Тарифы на них начнут действовать со среды, 9 января, в первый рабочий день. Исключение составляют парковки со шлагбаумами. Они, как и раньше, останутся платными с теми же тарифами. В среднем водителю придется заплатить 150–200 рублей в час. Узнать точную стоимость можно на стенде возле паркинга, на сайте или в приложении «Московский паркинг».

Однако стоит учесть, что каждый год спрос на парковочные места в Москве накануне праздников особенно высокий. Власти ежегодно организуют для москвичей и гостей столицы массу праздничных мероприятий, концертов и ярмарок, чтобы сделать знаменательный день еще более ярким и запоминающимся.

Лицом в салюте: регионы выбирают новые форматы новогодних праздников
Какие субъекты отказываются от пышных торжеств

Ежегодно на Новый год в столицу приезжает много туристов из разных городов страны и зарубежья. Часто они едут на собственных автомобилях, которые нужно где-то припарковать. Поэтому ближе к праздникам парковаться становится еще тяжелее.

Дорожная ситуация в Москве на новогодние праздники

В последние рабочие дни перед Новым годом ожидается пик пробок в городе. Такая ситуация происходит на дорогах ежегодно и связана как с погодными условиями, так и с предпраздничной активностью москвичей.

Традиционно проблемными точками в Москве и области становятся транспортные развязки и подъезды к крупным торговым центрам. В декабре цены на продукты и напитки начинают расти, и горожане хотят запастись товарами впрок на все праздники.

Поиск подарков также непосредственно влияет на пробки. Помимо этого растет спрос на онлайн-шопинг. Увеличивается число заказов, и, как следствие, возрастает нагрузка на курьерские службы, автомобили которых чаще курсируют по городу.

Товарный гид: какие продукты подорожают и подешевеют в декабре
Цены на молоко, хлеб, свежемороженую рыбу пока остаются стабильными

В этом году ситуация с пробками будет еще больше осложнена обильными снегопадами и минусовыми температурами. Уже в начале месяца столица оказалась в условиях снежного коллапса, а в некоторых районах города пробки достигли девяти баллов. По прогнозам синоптиков, снег, выпавший в Москве, пролежит до самого Нового года и Рождества.

Автомобилистам рекомендуют заранее планировать поездки и их маршрут в соответствии с дорожной обстановкой, а также избегать часов пик и при возможности отказаться от передвижения на личном транспорте в пользу общественного, по крайней мере в новогоднюю ночь.

Проезд в Москве в метро, МЦК и наземном транспорте в это время будет бесплатным. Как и в прошлом году, бесплатно доехать можно будет с 20:00 воскресенья, 31 декабря, до 06:00 понедельника, 1 января. Также в новогоднюю ночь введут дополнительные утренние и ночные рейсы и маршруты.

Ранее «Известия» писали, что с ноября в столице изменились тарифы на платные парковки. На семи улицах стоимость была снижена, а там, где загрузка достигает 90–100%, начали действовать новые. При этом максимальный тариф 450 рублей в час повышен не был. Также с ноября в зону платной парковки вошел 21 новый участок.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023