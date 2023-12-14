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В Новой Москве завершили реконструкцию канализационно-насосной станции «Щапово»

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Завершена реконструкция канализационно-насосной станции «Щапово» в Новой Москве. Об этом в четверг, 14 декабря, рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, специалисты комплекса городского хозяйства провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения после присоединения к столице новых территорий. Было выявлено несколько проблемных мест, после чего было решено провести модернизацию, пишет ИА «Регнум». Так, с 2012 года в ТиНАО реконструировали и построили 11 очистных сооружений. В 2023 году была обновлена канализационно-насосная станция «Щапово», сообщает агентство городских новостей «Москва».

Благодаря проведенным работам удалось повысить надежность системы водоотведения и обеспечить необходимый резерв мощностей. Работы по реконструкции длились менее шести месяцев. За это время удалось полностью обновить объект производительностью 650 куб. м. Обновление велось с применением самых современных технологий, в том числе систем автоматизации и диспетчеризации, отмечает сайт kp.ru.

На счет погоды: в Москве введут регулировку счетов за отопление
Может ли мера распространиться на другие регионы РФ

6 декабря заммэра столицы Петр Бирюков сообщил, что водохранилища столичного региона, снабжающие питьевой водой жителей Москвы, были переведены на зимний режим работы. Речь идет про 15 водных объектов Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем, пишет «Москва 24».

5 декабря Бирюков сообщил, что температуру в системе отопления повысили в Москве из-за похолодания. Бирюков подчеркнул, что корректировка показателя планируется заранее, делается она на основе краткосрочного прогноза погоды.

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