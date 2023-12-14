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Понтонную переправу откроют на пункте пропуска через Уссури в Хабаровском крае

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Понтонную переправу организуют между пунктами пропуска «Покровка — Жаохэ» на реке Уссури в Хабаровском крае. Длина наплавного моста составляет 460 м.

Строительство ведется с начала декабря в рамках агентского соглашения с китайской стороной. Переправа состоит из 21 понтона, 11 из них расположены с российской стороны. Специалисты возвели двухрусловые якоря в районе причала «Покровка», заведены швартовые тросы для закрепления моста. Об этом сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.

Так как осенний период выдался теплым, река долгое время не замерзала. Натяжению понтонов мешали проталины. С наступлением минусовых температур ожидается промерзание льда достаточной толщины, чтобы на переправу смогли выехать грузовики.

Тестовый проезд автомобиля весом 40 т ожидается 15 декабря, после этого будет проведена приемка переправы. После этого пройдет координационный совет пункта пропуска, на котором будет принято решение о возобновлении работы пункта в зимний период.

С июня по ноябрь 2023 года по международному маршруту Покровка — Жаохэ были возобновлены речные перевозки после трехлетнего перерыва. Маршрутом воспользовались около 6 тыс. пассажиров.

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