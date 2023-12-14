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В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят цены на такси

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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15 декабря в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Рынок такси: от кадрового дефицита к сдерживанию цен для пассажиров».

Можно ли сдержать рост цен в новогодние праздники? Как бороться с дефицитом водителей? Как новый закон о такси влияет на легализацию рынка? Как будет проходить аттестация водителей такси в Москве?

Участники:

  • Алексей Синицын, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике;
  • Олег Гарин, член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры;
  • Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров, заместитель председателя общественного совета при Минтрансе РФ;
  • Ирина Зарипова, председатель общественного совета по развитию такси;
  • Сергей Алексюк, начальник управления развития таксомоторных перевозок департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Для очной аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.

Важно: представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции онлайн при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

Подробнее о мероприятиях пресс-центра — на сайте.

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