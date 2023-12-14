Режиссер фильма «Барби» возглавит жюри на Каннском кинофестивале

Режиссер фильма «Барби» Грета Гервиг станет председателем жюри конкурса художественных фильмов в Каннах. Об этом 14 декабря сообщается на сайте Каннского кинофестиваля.

«Спустя год, в течение которого она побила все рекорды своим фильмом «Барби», американский режиссер, сценарист и актриса Грета Гервиг станет председателем жюри конкурса художественных фильмов 77-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 14 по 25 мая 2024 года», — говорится в сообщении.

Также в материале подчеркивается, что Гервиг удалось объединить то, что раньше считалось несовместимым: создание артхаусных блокбастеров, сокращение разрыва между индустрией и искусством и тонкое исследование современных проблем феминизма.

«Я ошеломлена и взволнована тем, что являюсь председателем жюри Каннского кинофестиваля», — поделилась Гервиг.

Режиссер рассказала, что любит всё, что связано с кино: снимать, смотреть и говорить о нем.

«Для киноманов Канны всегда были вершиной того, каким может быть универсальный язык кино», — добавила она.

Грета Гервиг станет первой женщиной-режиссером из США среди председателей жюри с 1965 года. Более того, никто моложе 40-летней Гервиг не возглавлял жюри с 1966 года, когда главой была назначена 31-летняя Софи Лорен.

Ранее, 11 декабря, стали известны претенденты на получение 81-й кинопремии «Золотой глобус», победителей которой объявят 7 января. Фильм «Барби» может получить больше всего наград — у него девять номинаций. Также «Барби» побил рекорд «Гарри Поттера» в топе самых кассовых картин киноконцерна Warner Bros, собрав $1,4 млрд.

В начале августа «Барби» стал самым кассовым из фильмов, снятых женщиной.

Широкую известность режиссер получила после проката фильма «Барби», который стал самым кассовым стартом этого года, собрав $330 млн за первый уикенд. Также Гервиг была режиссером фильмов «Маленькие женщины» и «Леди берд». В ее фильмографии как актрисы более 20 фильмов, а как режиссера — пять.